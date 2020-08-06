عرضت الولايات المتحدة مكافآت تصل إلى 10 ملايين الدولارات لمن يدلي بمعلومات عن أي تدخل حكومي خارجي في الانتخابات المقبلة التي تشهدها البلاد. وتُتهم روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الماضية لعام 2016، وسط عدة تقارير، من بينها تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر، أفادت بأن هدف موسكو كان مساعدة الرئيس دونالد ترامب على الفوز وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا بشكل منفصل يزعم أن روسيا تواصل استخدام نظام معقد من المعلومات الخاطئة والدعاية على الإنترنت لتضخيم الروايات الكاذبة.

وقالت لي جابرييل، المسؤولة بوزارة الخارجية، للصحفيين الأربعاء: "تتطلع روسيا عادة إلى تقويض المؤسسات والمعايير الديمقراطية ونشر الخوف والارتباك" ولم يكن التقرير محددا بشأن الانتخابات المقبلة المقررة في نوفمبر/ تشرين ثان ويرفض ترامب عادة الاتهامات المتعلقة بالتدخل الروسي ويصفها بأنها "خدعة"، ويشير إلى أن التركيز على موسكو هو محاولة لتقويض رئاستة كان كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، قال الأحد إن الولايات المتحدة ستجري الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني دون تأجيل.