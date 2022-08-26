الولايات المتحدة توافق على بيع مروحيات Black Hawk لأستراليا بقيمة 1.95 مليار دولار

أعلن البنتاغون أن الإدارة الأمريكية قررت بيع مروحيات Black Hawk UH-60M ومعداتها إلى أستراليا بمبلغ إجمالي قدره 1.95 مليار دولار. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن "عملية البيع المقترحة ستدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة. أستراليا هي أحد أهم حلفائنا في غرب المحيط الهادئ. إنه أمر بالغ الأهمية للمصلحة الوطنية للولايات المتحدة مساعدة حليفنا على تطوير والحفاظ على جاهزيته القتالية للدفاع عن النفس". ومن وجهة نظر واشنطن، فإن بيع المعدات "لن يؤدي إلى تغيير في التوازن العسكري الأساسي في المنطقة". وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الأسترالية طلبت شراء 40 مروحية UH-60M، بالإضافة إلى مجموعة كاملة من المعدات المختلفة.