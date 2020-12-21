حملة ترامب تطلب من المحكمة العليا إلغاء نتائج الانتخابات
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حملة ترامب تطلب من المحكمة العليا إلغاء نتائج الانتخابات

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العرب اليوم - حملة ترامب تطلب من المحكمة العليا إلغاء نتائج الانتخابات

دونالد ترامب
واشنطن ـ العرب اليوم

قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب إنها ستطلب مجددا من المحكمة العليا إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت في الثالث من نوفمبر وذلك في أحدث مساعي الحملة لإبطال العملية الانتخابية والتشكيك في شرعية فوز الرئيس المنتخب جو بايدن. وفي بيان صادر عن الحملة، قال رودي جولياني محامي ترامب إن الحملة طلبت من المحكمة العليا إلغاء ثلاثة أحكام أصدرتها محكمة ولاية بنسلفانيا بشأن قواعد الاقتراع عبر البريد. وقال جولياني إن الحملة تسعى لإلغاء ثلاثة قرارات كانت قد جردت برلمان بنسلفانيا من وسائل حماية تتعلق بالتزوير في التصويت بالبريد. وقال جوشوا دوغلاس أستاذ قانون الانتخابات في جامعة كنتاكي إن الالتماس "لا قيمة له" ولن يمنع بايدن من أن يتولى الرئاسة في 20 يناير، مضيفا أن المحكمة ستغلق الملف سريعا. ورفضت المحكمة العليا في 11 ديسمبر دعوى رفعتها ولاية تكساس ودعمها ترامب بإلغاء نتائج التصويت في أربع ولايات، بما فيها بنسلفانيا التي فاز بها بايدن.

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حملة ترامب تطلب من المحكمة العليا إلغاء نتائج الانتخابات حملة ترامب تطلب من المحكمة العليا إلغاء نتائج الانتخابات



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