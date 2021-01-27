السلطات الأميركية تعتقل مواطنا هدد عضوا في الكونغرس وصحافيا وعائلتيهما

اعتقلت السلطات الأميركية، الثلاثاء، المواطن المقيم في ولاية كاليفورنيا، روبيرت ليمكي، متهمة إياها بإرسال تهديدات إلى عضو في الكونغرس وصحفي وعائلتيهما.وذكرت وزارة العدل الأميركية، في بيان، أن ليمكي، البالغ من العمر 35 عاما، يبدو أنه بعث في 6 يناير، أي يوم أحداث اقتحام الكونغرس، "رسائل خطية تضمنت تهديدات لأفراد عائلة عضو في الكونغرس من نيويورك".وأوضحت الوزارة أن ليمكي وجه رسالة عبر الهاتف إلى أخ المشرع، الذي لم يتم تحديد اسمه في البيان، أرفقها بصورة لمنزل مجاور لذلك الذي يقيم فيه الشخص الذي تلقى التهديد.

وقال المتهم في الرسالة: "أخوك يعرضك وعائلتك للخطر بأكاذيبه وكلامه. نحن مسلحون وموجودون قرب منزلكم. من الأفضل أن تتحدثوا معه... لقد اتصلت (بابن المشرع) وأنا على علم بموقع وجود أطفاله".كما بعث ليمكي، حسب البيان، رسالة مماثلة إلى صحفي لم يتم كشف اسمه قال فيها: "كلامك يعرضك وعائلتك للخطر".وأوضحت وزارة العدل أن المشتبه فيه صدق بالمعلومات القائلة إن الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، لم يفز في الانتخابات الرئاسية.واقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس الأميركي السابق، الجمهوري دونالد ترامب، يوم 6 يناير، مقر الكونغرس، في حادث أسفر عن مقتل 6 أشخاص.