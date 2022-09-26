القبض على شابين نشرا فيديو أساء للعملة الوطنية في قطر

أعلنت وزارة الداخلية القطرية توقيف شخصين على خلفية فيديو لشاب يستخدم العملة الوطنية بطريقة اعتبرت مسيئة. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي: "بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن قيام شخص بالتعدي والإساءة للعملة القطرية، فقد تم إلقاء القبض على الشخص المعني ومن قام بالتصوير وإحالتهما لجهات الاختصاص لمباشرة إجراءاتها المتبعة في هذا الشأن".وتداول مغردون فيديو لشاب يقوم بفرد عملات قطرية ثم مسح أنفه بإحداها، وفي مشهد آخر، وضعها مثل ورق للتواليت ثم مسح حذاءه بها. وأثارت تصرفاته غضب العديد من المعلقين على المقطع الذين اعتبروا أنها إساءة ودعوا إلى سرعة القبض عليه.