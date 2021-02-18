بايدن يختار مسؤولة بإدارة أوباما لرئاسة مراكز الرعاية الطبية

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن الرئيس الأميركي جو بايدن اختار المسؤولة الصحية في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما تشيكيتا بروكس لاشور، لرئاسة مراكز الرعاية والخدمات الطبية.وعملت لاشور في إدارة أوباما في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية من عام 2010 حتى عام 2014، مديرة لسياسة التغطية في مكتب الإصلاح الصحي، ثم نائبة للمركز ومديرا للسياسات للمركز لمعلومات المستهلك والإشراف على التأمين في مراكز الرعاية الطبية والخدمات الطبية.

وكان البيت الأبيض أعلن في 14 فبراير الحالي أن بايدن رشح فيكتوريا نولاند التي عملت هي الأخرى في إدارة أوباما لمنصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.ونشر البيت الأبيض حينها في بيان على موقعه الرسمي الترشيحات المرسلة إلى مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنه تم ترشيح روهيت شوبرا لمنصب مدير مكتب الحماية المالية للمستهلك لمدة خمس سنوات، وراشيل ليلاند ليفين لتكون مساعدة لوزير الصحة والخدمات الإنسانية.ولفت إلى أن بايدن رشح بريان ب. ماكيون لمنصب نائب وزير الخارجية للإدارة والموارد، وجولي سو لمنصب نائب وزير العمل، وبولي إلين توتنبرغ لمنصب نائب وزير النقل، وديفيد تورك لمنصب نائب وزير الطاقة.