شاب يطعن فتاة في المنصورة

أقدم شاب مساء الثلاثاء على طعن فتاة بسلاح أبيض في أحد الطرق المودية إلى شارع كلية الدراسات بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية المصرية. وجرى نقل الفتاة إلى مستشفى المنصورة الدولي في حالة حرجة. وأكد شهود عيان أنهم فوجئوا بشابين يسيران خلف فتاة وحاولوا التحدث معها وحدث بينهم شد وجذب، فقام أحدهم بطعنها في رقبتها ورأسها وفرّا هاربين، إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه.