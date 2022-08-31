خمسة قتلى و105 جريحا من القوات العراقية في أحداث يوم الاثنين

أعلن مصدر أمني عراقي يوم الثلاثاء، عن أعداد القتلى والجرحى من القوات الأمنية في أحداث يوم الاثنين. وقال المصد إن "الاشتباكات التي شهدتها بغداد أمس أودت بحياة خمسة عناصر أمن". وأضاف أن "105 عنصرا جرحوا أيضا خلال الاشتباكات". وقتل 30 شخصا في العراق خلال الاشتباكات التي شهدتها بغداد، حسب حصيلة أعلنها مصدر طبي. كما أصيب 570 في الاشتباكات التي استمرت 24 ساعة وانتهت بعدما أمهل مقتدى الصدر أنصاره 60 دقيقة لوقف كل الاحتجاجات، منددا باستخدامهم العنف.