مفتي الديار المصرية يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

هنأ مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وحكومة وشعب المملكة، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.
وقال في بيان أصدره اليوم "إن مناسك الحج هذا العام تمت بسهولة ويسر وأمان، نظرًا للجهود الكبيرة التي بذلت والتنسيق بين الجهات المختلفة من أجل تقديم جميع أشكال المساعدة لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم دون عقبات أو صعوبة وفي أمان تام".
ونوه بالجهود الكبيرة التي قدمتها المملكة لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المملكة وخلال المناسك وحتى عودتهم إلى ديارهم سالمين.
وأعرب مفتي الديار المصرية عن شكره لوزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وجميع الهيئات والمؤسسات التي أسهمت في إنجاح موسم الحج وخدمة حجاج بيت الله، داعياً المولى عز وجل ان يحفظ المملكة من كل سوء او مكروه.
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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