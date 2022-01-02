الحكومة الكويتية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الثلاثاء

تؤدي الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، بعد غد الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور الكويتي. ويعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء؛ للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 16 بندا و97 فقرة ويشتمل جدول الأعمال على بند مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي، وبرنامج عمل الحكومة من عام 2020 إلى عام 2024. ومن المقرر أن ينظر المجلس في المداولة الثانية لقانوني الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر، والذي كان المجلس قد أقرهما في جلسة 30 مارس من العام الماضي.