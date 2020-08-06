كورونا يحاصر الجيش الإسرائيلي بـ307 إصابات

أعلنت وحدة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أنه تم تشخيص 307 جنود وموظفين مدنيين بالجيش بفيروس كورونا، وحالات جميعهم طفيفة وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست "الإسرائيلية، الأربعاء، فإن هناك نحو 3492 جنديا إضافيا قيد العزل المنزلي حاليا من جهة أخرى، أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد مرضى فيروس كورونا في البلاد تجاوز 25 ألفًا ووفقا للوزارة فإن من بين الـ25649 مريضا حاليا، هناك 345 في حالة خطيرة، مع 106 مرضى متصلين بأجهزة التنفس الصناعي.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم الإبلاغ عن ثلاث وفيات إضافية مرتبطة بالفيروس، مما رفع إجمالي عدد الوفيات إلى 565 كان وزير شؤون القدس الإسرائيلي، الحاخام رافي بيرتس، أعلن رسميا، مساء السبت، تشخيص إصابته بفيروس كورونا وفي يوليو/تموز الماضي، انضم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إلى قائمة المسؤولين الإسرائيليين الذين يخضعون للحجر الصحي خشية إصابتهم بفيروس كورونا يشار إلى أن وزير الدفاع بيني جانتس دخل الحجر بعد مخالطته مصابا بالوباء، وقبله فعل وزير الأمن الداخلي أمير أوحانا، وذلك الشهر الماضي.