الهجرة المصرية تتحدث عن مساعيها للكشف عن مصير 21 مواطنا غرقوا في البحر

أعلنت سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج استمرار انتشال جثث المصريين ممن غرقوا قبالة السواحل الليبية، والبحث عن المفقودين. وأكدت أن "الوزارة تتابع الأمر عن كثب ولحظة بلحظة مع وزارة الخارجية والسفير المصري في ليبيا والقنصل العام في بنغازي، والذي يتابع عن قرب مع السلطات الليبية عملية انتشال جثامين الضحايا وكذلك عملية البحث عن المفقودين". وتقدمت بخالص العزاء لأسر الضحايا "من أبنائنا الذين فقدوا حياتهم على أثر غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل الليبية". وأعلنت السلطات الليبية غرق مركب هجرة غير شرعية كان على متنه 27 مصريا في البحر الأبيض المتوسط حيث كانوا في طريقهم إلى إيطاليا. وقالت السلطات إن "المركب تعرض للغرق في الساحل الشرقي لمنطقة طلميثة حيث تم العثور على 6 من الشباب، الذين كانوا على متن المركب، فيما لا يزال الباقي وعددهم 21 في عداد المفقودين، حيث تواصل السلطات البحث عنهم".