الناطق باسم القوات الخاصة الليبية يتحدث عن الانفجار الذي هز مدينة سبها

أكد العميد ميلود الزوي الناطق باسم القوات الخاصة الليبية في تصريح فجر الأربعاء، أن الانفجار الذي وقع في مدينة سبها جنوب غرب البلاد، لم يخلف ضحايا، وأضراره اقتصرت على الماديات. وأضاف العميد ميلود الزوي: "نحمد الله على سلامة أهلنا في الجنوب تحديدا في سبها من الانفجار". وتابع قائلا: "حسب المعلومات الواردة إلينا من مكان الحادث لا يوجد وفيات، فقط بعض الإصابات المتفاوتة وحالة حرجة واحدة لعامل إفريقي أصيب بحروق، بالإضافة إلى عدد من الصهاريج وسيارات المواطنين التي كانت قريبة من مكان الانفجار وبعض الأضرار كذلك في عدد من المنازل". وأوضح في السياق أن 14 شخصا اصيبوا في الانفجار إصابات متفاوتة. وصرح المسؤول بأن الدفاع المدني تمكن من السيطرة على ألسنة اللهب.