الشرطة المصرية تحبط هجومًا إرهابيًا استهدف كمينًا في سيناء

تصدت السلطات المصرية لمجموعة إرهابية هاجمت الكمين الأمني بالطريق الساحلي لمدينة العريش بسيناء ، وتمكنت من قتل 4 من العناصر المسلحة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني قوله اليوم إن قوات الشرطة نجحت في إحباط هجوم العناصر الإرهابية على الكمين رغم استخدامهم الأسلحة الثقيلة وإطلاق قذائف (آر بي جي) وقضت على 4 منهم وفر الباقون.
وأفاد بأن قوات الأمن عثرت على 10 عبوات ناسفة بجانب الكمين كانت ستستخدم في الهجوم، بالإضافة إلى 4 قطع سلاح آلي ، و30 خزينة آلي، وقذائف آر بي جي، و3 أحزمة ناسفة وكاميرا وجهاز موتورلا وقنابل يدوية جاري حصرها.
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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