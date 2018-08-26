الشرطة المصرية تحبط هجومًا إرهابيًا استهدف كمينًا في سيناء



تصدت السلطات المصرية لمجموعة إرهابية هاجمت الكمين الأمني بالطريق الساحلي لمدينة العريش بسيناء ، وتمكنت من قتل 4 من العناصر المسلحة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني قوله اليوم إن قوات الشرطة نجحت في إحباط هجوم العناصر الإرهابية على الكمين رغم استخدامهم الأسلحة الثقيلة وإطلاق قذائف (آر بي جي) وقضت على 4 منهم وفر الباقون.

وأفاد بأن قوات الأمن عثرت على 10 عبوات ناسفة بجانب الكمين كانت ستستخدم في الهجوم، بالإضافة إلى 4 قطع سلاح آلي ، و30 خزينة آلي، وقذائف آر بي جي، و3 أحزمة ناسفة وكاميرا وجهاز موتورلا وقنابل يدوية جاري حصرها.