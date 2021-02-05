الصين تتهم واشنطن بـخلق توترات بعد تحركات السفن الأميركية قرب تايوان
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الصين تتهم واشنطن بـ"خلق توترات" بعد تحركات السفن الأميركية قرب تايوان

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العرب اليوم - الصين تتهم واشنطن بـ"خلق توترات" بعد تحركات السفن الأميركية قرب تايوان

الجيش الصيني
بكين - العرب اليوم

اتهم الجيش الصيني الولايات المتحدة بـ"خلق توترات" و"زعزعة الاستقرار" في المنطقة على خلفية تحركات السفن الأميركية بالقرب من جزيرة تايوان التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.وقالت قيادة المنطقة الشرقية للجيش الصيني، تعليقا على مرور المدمرة الصاروخية "جون ماكين" في مضيق تايوان، إن الولايات المتحدة "تخلق توترات وتزعزع الاستقرار والسلام في المنطقة، ونحن نعارض ذلك بشدة".وأكدت أن القوات الصينية "ستؤدي واجبها وستؤمن السيادة الوطنية والأمن وسلامة الأراضي بحزم".من جهتها، قالت وزارة الدفاع في تايوان إن السفينة الأميركية كانت "تنفذ مهمة روتينية بالتوافق مع القانون الدولي" في مضيق تايوان.

 

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الصين تتهم واشنطن بـخلق توترات بعد تحركات السفن الأميركية قرب تايوان الصين تتهم واشنطن بـخلق توترات بعد تحركات السفن الأميركية قرب تايوان



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