نقل حمد بن خليفة إلى المستشفى وسط أنباء عن تدهور حالته الصحية
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نقل حمد بن خليفة إلى المستشفى وسط أنباء عن تدهور حالته الصحية

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العرب اليوم - نقل حمد بن خليفة إلى المستشفى وسط أنباء عن تدهور حالته الصحية

أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة
الدوحة ـ العرب اليوم

أفادت أنباء متداولة بتعرض أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى. ولم يتوارد تفاصيل أخرى عن حالته والسبب وراء تدهورها.

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نقل حمد بن خليفة إلى المستشفى وسط أنباء عن تدهور حالته الصحية نقل حمد بن خليفة إلى المستشفى وسط أنباء عن تدهور حالته الصحية



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