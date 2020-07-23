أمير الكويت يغادر إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج
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أمير الكويت يغادر إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج

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العرب اليوم - أمير الكويت يغادر إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج

أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت ـ العرب اليوم

غادر أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، فجر الخميس، إلى الولايات المتحدة الأميركية، لاستكمال علاجه الطبي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا". وكان وزیر شؤون الدیوان الأمیري، الشیخ علي جراح الصباح، قال في وقت سابق إن الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سیغادر الكويت، متجھا إلى الولایات المتحدة "بناء على مشورة الفریق الطبي المعالج له، لاستكمال العلاج". وأجرى أمير الكويت عملية جراحية صباح الاثنين، "تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح"، وفق وزير شؤون الديوان الأميري. والسبت، صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، مؤقتا.

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أمير الكويت يغادر إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج أمير الكويت يغادر إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج



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