الجيش الإيراني يكشف عن مسيّرة مخصصة لضرب حيفا وتل أبيب

أعلن قائد القوات البرية الإيرانية في حديث عبر التلفزيون الإيراني، تخصيص مسيّرة "آرش 2" للهجوم على حيفا، وتل أبيب.

وأضاف: "آرش 2" طائرة بدون طيار دقيقة استطاعت خلال مناورات "اقتدار 1401" البرية تدمير أهداف مماثلة للنقاط التي ضربها صاروخ "فتح 360".

وتابع: ننتظر الأوامر لاستخدام "آرش 2" للهجوم على حيفا، وتل أبيب تحديدا.