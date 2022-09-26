ولي العهد يقيم عشاءً لملك البحرين

استقبل ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة أمس (الأحد)، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين. ورحب ولي العهد في بداية الاستقبال بملك البحرين في بلده الثاني المملكة العربية السعودية، فيما أعرب الملك حمد عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بولي العهد. وقد أقام ولي العهد مأدبة عشاء تكريماً لملك مملكة البحرين. حضر الاستقبال الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء (الوزير المرافق)، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية،

والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبد الملك آل الشيخ. فيما حضر من الجانب البحريني، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الممثل الخاص لملك مملكة البحرين، والشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الديوان الملكي، والشيخ سلمان بن عبد الله آل خليفة، رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ونبيل بن يعقوب الحمر، مستشار ملك مملكة البحرين لشؤون الإعلام، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني.