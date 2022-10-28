وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن مقتل فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين قرب حاجز حوارة جنوب نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل شاب فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين قرب حاجز حوارة جنوب نابلس. وأفادت الوزارة بأن إصابتين وصلتا إلى مستشفى رفيديا في المدينة. وقالت الوزارة إن إطلاق نار إسرائيلي أدى إلى "استشهاد المواطن عماد أبو رشيد 47 عاماً برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بعد إصابته برصاص في البطن والصدر والرأس، وإصابة اثنين آخرين بجراح حرجة أحدهما في البطن والآخر في الصدر".