قديروف يزور قواته قرب كييف ويبحث خطة السيطرة على العاصمة

قال رمضان قديروف زعيم منطقة الشيشان وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إنه سافر إلى أوكرانيا للاجتماع مع القوات الشيشانية التي تتمركز قرب العاصمة كييف.ونشرت قناة جروزني التلفزيونية الشيشانية مقطعا مصورا على قناتها على موقع التواصل الاجتماعي تيليجرام يوم الأحد يظهر فيه قديروف في غرفة مظلمة وهو يناقش مع القوات الشيشانية عملية عسكرية قالوا إنها جرت على بعد سبعة كيلومترات من العاصمة الأوكرانية.وفي وقت لاحق سخر قديروف من منشور آخر يلقي بظلال من الشك على ما إذا كان قد سافر إلى منطقة كييف.وكتب على حسابه على تيليغرام "... ألم تشاهدوا الفيديو".ونشر قديروف مقاطع مصورة لقوات شيشانية مدججة بالسلاح في منطقة كييف في إطار القوة العسكرية الروسية.