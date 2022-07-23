وزيران إسرائيليان يزوران المغرب
آخر تحديث GMT01:59:14
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

وزيران إسرائيليان يزوران المغرب

العرب اليوم -

العرب اليوم - وزيران إسرائيليان يزوران المغرب

وزيران إسرائيليان يزوران المغرب
الرباط - العرب اليوم

أعلن مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط يوم الجمعة، أن وزيرا العدل والتعاون الإقليمي الإسرائيليان، عيساوي فريج وجدعون ساعر، سيقومان بزيارة إلى المغرب. وذكر المكتب أنه من المتوقع أن يتم خلالها توقيع "اتفاق مهم حول التعاون القضائي"، فضلا عن اجتماعات مع وزراء ومسؤولين مغاربة كبار. وقال في بيان إن وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج سيصل الأحد إلى المغرب في زيارة تستمر حتى الخميس، سيعقد خلالها اجتماعات رسمية مع وزراء ومسؤولين حكوميين مغاربة. وأفاد بأنه فريج سيرافقه وفد من الصحافيات الإسرائيليات الأعضاء في منتدى يسعى إلى "دعم الحوار بين النساء الصحافيات في المنطقة".

كما سيبدأ وزير العدل جدعون ساعر زيارة عمل للمغرب، الاثنين تستمر حتى الخميس، يرتقب أن يتم خلالها توقيع "اتفاق مهم حول التعاون القضائي" بين البلدين، فضلا عن اجتماعات مع وزراء ومسؤولين مغاربة كبار. وتأتي زيارة الوزيرين الإسرائيليين إلى المغرب في سياق تكثيف البلدين تعاونهما منذ استئناف علاقاتهما الدبلوماسية أواخر العام 2020. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، قد زار المغرب وتضمنت الزيارة خصوصا محادثات حول إقامة مشاريع في الصناعات الدفاعية بالمغرب، والتعاون العسكري والاستخباراتي.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزيران إسرائيليان يزوران المغرب وزيران إسرائيليان يزوران المغرب



أخبار ذات صلة

GMT 00:31 2022 السبت ,23 تموز / يوليو

تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /22.07.2022/
العرب اليوم - تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /22.07.2022/

GMT 13:53 2022 الجمعة ,22 تموز / يوليو

اشتباكات في العاصمة الليبية وتحويل الرحلات من مطار معيتيقة إلى مصراتة
العرب اليوم - اشتباكات في العاصمة الليبية وتحويل الرحلات من مطار معيتيقة إلى مصراتة

GMT 12:16 2022 الجمعة ,22 تموز / يوليو

أوكرانيا توقع اتفاقية مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب
العرب اليوم - أوكرانيا توقع اتفاقية مع تركيا والأمم المتحدة بشأن تصدير الحبوب

GMT 12:00 2022 الجمعة ,22 تموز / يوليو

احتجاز متطرف طعن رجل شرطة في تونس
العرب اليوم - احتجاز متطرف طعن رجل شرطة في تونس

GMT 08:57 2022 الجمعة ,22 تموز / يوليو

الدفاع الروسية تُعلن قواتنا دمرت أربع راجمات صواريخ هيمارس نقلت إلى أوكرانيا في الفترة من 5 إلى 20 يوليو
العرب اليوم - الدفاع الروسية تُعلن قواتنا دمرت أربع راجمات صواريخ هيمارس نقلت إلى أوكرانيا في الفترة من 5 إلى 20 يوليو

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 15:57 2022 الخميس ,21 تموز / يوليو

إطلالات مميزة ولافتة من كارن وازن
العرب اليوم - إطلالات مميزة ولافتة من كارن وازن

GMT 09:53 2022 الجمعة ,22 تموز / يوليو

بلوفديف وجهة بلغارية مثالية لعشاق التاريخ والآثار
العرب اليوم - بلوفديف وجهة بلغارية مثالية لعشاق التاريخ والآثار

GMT 10:00 2022 الجمعة ,22 تموز / يوليو

طرق معززة للإضاءة في المساحات الداخلية
العرب اليوم - طرق معززة للإضاءة في المساحات الداخلية

GMT 19:20 2022 الأربعاء ,20 تموز / يوليو

بايدن يصدر أمراً تنفيذياً لدعم جهود إعادة الرهائن الأميركيين
العرب اليوم - بايدن يصدر أمراً تنفيذياً لدعم جهود إعادة الرهائن الأميركيين

GMT 11:46 2022 الأربعاء ,20 تموز / يوليو

ريهام سعيد تعود للإعلام وتقديم البرامج التلفزيونية
العرب اليوم - ريهام سعيد تعود للإعلام وتقديم البرامج التلفزيونية

GMT 19:37 2022 الأربعاء ,20 تموز / يوليو

اللون الأحمر يسيطر على إطلالات النجمات في صيف 2022
العرب اليوم - اللون الأحمر يسيطر على إطلالات النجمات في صيف 2022

GMT 16:34 2022 الخميس ,21 تموز / يوليو

ميونخ وجهة ألمانية جذابة لعشاق الثقافة
العرب اليوم - ميونخ وجهة ألمانية جذابة لعشاق الثقافة

GMT 11:36 2022 الأربعاء ,20 تموز / يوليو

أفكار لجعل غرفة المعيشة الصغيرة تبدو أكبر
العرب اليوم - أفكار لجعل غرفة المعيشة الصغيرة تبدو أكبر

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 00:57 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

لبنى أحمد تؤكّد أنّ امتلاك سلحفاة يؤثر على الطاقة في المنزل
العرب اليوم - لبنى أحمد تؤكّد أنّ امتلاك سلحفاة يؤثر على الطاقة في المنزل

GMT 23:21 2022 الإثنين ,23 أيار / مايو

إليسا تكشف عن أغنيتها الجديدة زهرة الياسمين
العرب اليوم - إليسا تكشف عن أغنيتها الجديدة زهرة الياسمين

GMT 03:59 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً مهنية جديدة ولكنها غير معلنة
العرب اليوم - يتيح أمامك هذا اليوم فرصاً مهنية جديدة ولكنها غير معلنة

GMT 13:54 2014 الثلاثاء ,29 تموز / يوليو

عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة
العرب اليوم - عبارات حماسية فعالة تحفزك لأداء تمارين اللياقة

GMT 00:54 2019 السبت ,22 حزيران / يونيو

3 أوقات مناسبة لـ"ممارسة اليوغا" في يومها العالمي
العرب اليوم - 3 أوقات مناسبة لـ"ممارسة اليوغا" في يومها العالمي

GMT 07:42 2014 الثلاثاء ,19 آب / أغسطس

"روبين ديفيدسون" قطعت 2700 كم بمصاحبة كلب مخلص
العرب اليوم - "روبين ديفيدسون" قطعت 2700 كم بمصاحبة كلب مخلص

GMT 07:08 2017 الأربعاء ,26 إبريل / نيسان

معرض الأثاث السنوي في إيطاليا رائد في عالم الديكور
العرب اليوم - معرض الأثاث السنوي في إيطاليا رائد في عالم الديكور

GMT 11:39 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيو

موريتانيا تقطع الإنترنت بسبب امتحانات الثانوية
العرب اليوم - موريتانيا تقطع الإنترنت بسبب امتحانات الثانوية

GMT 07:21 2018 الأحد ,25 شباط / فبراير

تفاقُم أزمة إضراب "المحاضرين" بشأن المعاشات في بريطانيا
العرب اليوم - تفاقُم أزمة إضراب "المحاضرين" بشأن المعاشات في بريطانيا

GMT 11:56 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / يناير

تحقيق أهداف انبعاثات الكربون موضوع "ديترويت"
العرب اليوم - تحقيق أهداف انبعاثات الكربون موضوع "ديترويت"

GMT 16:06 2017 الثلاثاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

"4 FUN" أحد أغرب وأطرف المطاعم في بانكوك
العرب اليوم - "4 FUN" أحد أغرب وأطرف المطاعم في بانكوك

GMT 07:08 2017 الأحد ,03 كانون الأول / ديسمبر

منزل ميغان فوكس ينبض بالدفء بألوان الباستيل والخشب الطبيعي
العرب اليوم - منزل ميغان فوكس ينبض بالدفء بألوان الباستيل والخشب الطبيعي

GMT 04:42 2017 الأربعاء ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

أحمد العقيل يتسلّم مهامه في إدارة نادي الشباب الأربعاء
العرب اليوم - أحمد العقيل يتسلّم مهامه في إدارة نادي الشباب الأربعاء

GMT 00:41 2017 الأربعاء ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

ميلانيا ترامب تشجّع النساء على القيام بالأنشطة الرياضية
العرب اليوم - ميلانيا ترامب تشجّع النساء على القيام بالأنشطة الرياضية

GMT 21:18 2014 الجمعة ,24 تشرين الأول / أكتوبر

مثلجات توت أحمر ولبن زبادي
العرب اليوم - مثلجات توت أحمر ولبن زبادي

GMT 04:09 2015 الأحد ,29 تشرين الثاني / نوفمبر

علماء يعثرون على أصغر كوكب خارج المجموعة الشمسية
العرب اليوم - علماء يعثرون على أصغر كوكب خارج المجموعة الشمسية

GMT 03:43 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

ترميم صومعة الحبوب "موكا" المميّزة في كيب تاون
العرب اليوم - ترميم صومعة الحبوب "موكا" المميّزة في كيب تاون

GMT 11:59 2017 الأحد ,15 كانون الثاني / يناير

تعرف على أبرز ما قدمه لوسيان سان مارتن مع اتحاد جدة
العرب اليوم - تعرف على أبرز ما قدمه لوسيان سان مارتن مع اتحاد جدة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab