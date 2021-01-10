فتحت السلطات الأميركية 25 قضية على الأقل متعلقة بـ"الإرهاب الداخلي" على خلفية أحداث اقتحام مجمع الكابيتول من قبل أنصار الرئيس، دونالد ترامب.ونقل عضو مجلس النواب الأميركي، الديمقراطي، جايسون كرو، عن وزير الجيش، رايان ماكارتي، أن النيابة فتحت 25 قضية متعلقة بالإرهاب الداخلي. وأضاف كرو أن ماكارتي أبلغه بأن البنتاغون على اطلاع بـ"التهديدات الممكنة اللاحقة التي يمثلها الإرهابيون المحتملون" في يوم تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، في 20 يناير.وفي سياق متصل أعلنت وزارة العدل عن توجيه اتهامات إلى شخصين آخرين على خلفية اضطرابات الكابيتول.وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الجمهوري ترامب، مساء 6 يناير، مقر الكونغرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه. وتمكنت القوات الأمنية لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين، فيما أدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة وسيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد عناصر أجهزة الأمن. كما تم اعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة. وعلى خلفية هذه الأحداث أفاد البيت الأبيض بأن عددا من الموظفين في إدارة ترامب قدموا استقالاتهم، بينما تحرك الديمقراطيون في الكونغرس لعزل الرئيس عن السلطة بدعم من بعض المشرعين الجمهوريين.