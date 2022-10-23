إجراءات القاهرة لمواجهة ارتفاع أسعار الدقيق

قررت وزارة التموين المصرية توفير كميات الدقيق للمخابز التي تنتج الرغيف السياحي و الذي يطرح للبيع خارج إطار منظومة الدعم الحكومي.

و قد نفت الحكومة المصرية ما تردد عن إلغاء دعم رغيف الخبز الذي يستفيد منه بشكل يومي واحد و سبعون مليون مواطن في البلاد.