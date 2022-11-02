أمير قطر يلتقي برئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان
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أمير قطر يلتقي برئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان

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العرب اليوم - أمير قطر يلتقي برئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان

الجزائر - العرب اليوم

التقى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مساء الثلاثاء، برئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وذلك على هامش انعقاد اجتماعات الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالجزائر.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها، ومناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، بالإضافة إلى تبادل الآراء بشأن مجمل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة وكل ما من شأنه تعزيز العمل العربي المشترك.

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أمير قطر يلتقي برئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان أمير قطر يلتقي برئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان



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