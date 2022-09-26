خادم الحرمين يستقبل العاهل البحريني

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة أمس (الأحد)، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي وصل في زيارة إلى السعودية. وخلال اللقاء، رحب خادم الحرمين الشريفين بضيفه ومرافقيه في السعودية، فيما أبدى ملك البحرين سعادته بلقاء الملك سلمان بن عبد العزيز. وقد أقام خادم الحرمين الشريفين، مأدبة غداء تكريماً لملك مملكة البحرين.حضر الاستقبال والمأدبة، الأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير سطام بن سعود، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء «الوزير المرافق»، والأمير سعود بن سلمان، والأمير راكان بن سلمان.

ومن الجانب البحريني، حضر الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لملك البحرين، والشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة وزير الديوان الملكي، والشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ونبيل الحمر مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام، والشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، واللواء الركن خليفة الفضالة رئيس المراسم الملكية، والشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي آل خليفة سفير البحرين لدى السعودية، وإبراهيم القعود رئيس الطيران الملكي. ووصل الملك حمد بن عيسى إلى جدة في وقت سابق أمس، واستقبله في مطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير تركي بن محمد بن فهد.