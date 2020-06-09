الرئيس الموريتاني يُجري تعديلات كبيرة في المؤسسة العسكرية

أصدرت الرئاسة الموريتانية اليوم، مراسيم تضمنت تعديلات كبيرة في المؤسسة العسكرية، شملت تعيين قائد جديد لأركان الجيوش، وتبادل المهام بين العديد من القيادات.

وأعلنت الرئاسة وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، أنه بموجب مرسوم أصدره الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، تم تعيين الفريق محمد ولد بمب ولد مكت، قائدا للأركان العامة للجيوش، وهو الذي كان يشغل منصب المدير العام للأمن الوطني.

فيما تم بموجب مرسوم آخر تعيين القائد السابق للأركان العامة للجيوش الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين ألمين، قائدا لأركان الحرس الوطني.