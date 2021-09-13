طائرات حربية إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية شمال وجنوب قطاع غزة
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طائرات حربية إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية شمال وجنوب قطاع غزة

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العرب اليوم - طائرات حربية إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية شمال وجنوب قطاع غزة

طائرات حربية إسرائيلية
القدس المحتله - العرب اليوم

 شنت طائرات حربية إسرائيلية فجر الاثنين غارات على مواقع للفصائل الفلسطينية في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة  الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت موقع اليرموك في منطقة معن بخان يونس، كما أغارت على مدينة دير البلح وسط القطاع، واستهدفت أيضا موقع الثكنة التابع لكتائب القسام شرق رفح بـ4 صواريخ. كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه موقع عسقلان التابع للفصائل الفلسطينية شمال غرب بيت لاهيا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق من يوم الأحد أن منظومة القبة الحديدة اعترضت قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع.

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طائرات حربية إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية شمال وجنوب قطاع غزة طائرات حربية إسرائيلية تقصف مواقع للفصائل الفلسطينية شمال وجنوب قطاع غزة



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