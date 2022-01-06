قوات ألوية العمالقة في اليمن تسيطر على مناطق جديدة غرب شبوة

أعلنت قوات ألوية العمالقة في اليمن، مساء الخميس، تحرير مناطق جديدة غرب محافظة شبوة، من قبضة ميليشيات الحوثيين. وقال الموقع الرسمي لألوية العمالقة على الإنترنت، إن ”قواتها تمكنت الخميس من تحرير منطقة الصفحة، والديمة، وجبل عتيق، غرب شبوة“. وأكدت الألوية أيضا ”السيطرة النارية على مفرق السعدي الذي يربط بيحان شبوة بمنطقة حريب في محافظة مأرب، عقب مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثيين“. وأشارت إلى أن الحوثيين ”تكبدوا خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، فضلا عن أسر عدد منهم وفرار آخرين“.