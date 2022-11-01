ارتفاع حصيلة التفجير الانتحاري في الصومال إلى 120 قتيلاً

ارتفعت حصيلة قتلى انفجار سيارتين ملغومتين أمام وزارة التعليم في العاصمة مقديشو إلى 120 شخصاً.

وأوضح وزير الصحة الصومالي علي حاجي أن 150 شخصاً يتلقون العلاج في المستشفيات بعد إصابتهم في التفجير.

وأشار بيان صادر عن المجلس أن الحكومة الصومالية ستواصل العمليات العسكرية بالتعاون مع السكان المحليين حتى استئصال جميع بؤر الإرهابيين في البلاد.