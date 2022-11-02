مقتل ضابط في الشرطة المصرية خلال تبادل لإطلاق النار مع مطلوبين

قتل ضابط من قطاع الأمن المركزي بمحافظة قنا خلال مداهمة أمنية في قرية الحجيرات في المحافظة.

وكان المقدم أحمد محمود العمدة قضى خلال تبادل لإطلاق النار بين عدد من الخارجين عن القانون وقوات الشرطة، وذلك إثر حملة أمنية شنتها مديرية أمن قنا لضبط أولئك.