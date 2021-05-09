غارة إسرائيلية على موقع عسكري في جنوب قطاع غرة ردا على إطلاق قذيفة صاروخية
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غارة إسرائيلية على موقع عسكري في جنوب قطاع غرة ردا على إطلاق قذيفة صاروخية

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غزة - العرب اليوم

غارة إسرائيلية على موقع عسكري في جنوب قطاع غرة ردا على إطلاق قذيفة صاروخية

 

 

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غارة إسرائيلية على موقع عسكري في جنوب قطاع غرة ردا على إطلاق قذيفة صاروخية غارة إسرائيلية على موقع عسكري في جنوب قطاع غرة ردا على إطلاق قذيفة صاروخية



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