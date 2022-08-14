حريق ضخم في موقف الأقاليم شمال محافظة أسوان

شهد موقف الأقاليم بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان المصرية مساء السبت، اندلاع حريق ضخم، حسب موقع "القاهرة 24". ولم يتبين حتى الآن حجم الخسائر والأضرار التي وقعت إثر الحريق، كما لم يعلن عن إصابات. وأفادت صحيفة "الشروق" المصرية بأن الحماية المدينة سيطرت على الحريق.