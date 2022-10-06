رئيس الوزراء التشيكي يلتقي أمير دولة قطر

التقى رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، اليوم، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الذي يزور براغ حاليا. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.