الدول الغربية تهاجم اللقاح الروسي بسبب الحسد
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الدول الغربية تهاجم اللقاح الروسي بسبب الحسد

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العرب اليوم - الدول الغربية تهاجم اللقاح الروسي بسبب الحسد

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
موسكو - العرب اليوم

 اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الدول الغربية تهاجم لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، بسبب حسدها لروسيا.وقال مادورو في خطاب له يوم الثلاثاء، إن "هناك هجوما على روسيا وسببه الحسد، لأن روسيا قامت بإنتاج اللقاح في المواعيد القياسية، وهو اللقاح الأقوى والأكثر أمانا في العالم، والغرب كله بدأ بالهجوم الناجم عن الحسد بدلا من الانفتاح على روسيا وإنتاج اللقاح".وشكر مادورو روسيا على توريد لقاح "سبوتنيك V" إلى بلاده.وحصلت فنزويلا على 3 دفعات من اللقاح الروسي، الذي تم تسجيله للاستخدام في أكثر من 50 دولة في العالم.وأكدت مجلة "لانسيت" العلمية فاعلية اللقاح الروسي بنسبة 91.6%.

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الدول الغربية تهاجم اللقاح الروسي بسبب الحسد الدول الغربية تهاجم اللقاح الروسي بسبب الحسد



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