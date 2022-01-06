عون وميقاتي يوقعان مرسومًا بدعوة مجلس النواب اللبناني للانعقاد الاثنين المُقبل

وقع رئيسا الجمهورية اللبنانية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي، مرسوما لدعوة مجلس النواب إلى دور انعقاد استثنائى يبدأ الاثنين المقبل وحتى 21 مارس المقبل، وذلك وفق برنامج اعمال محدد. وحدد المرسوم برنامج اعمال دور الانعقاد الاستثنائى بنظر القوانين المصدقة والتى قد يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بها ومشاريع واقتراحات القوانين الملحة التى تتعلق بالانتخابات النيابية ومشاريع القوانين التى ستحال الى مجلس النواب. كما ينظر مجلس النواب فى دور الانعقاد الاستثنائى مشاريع او اقتراحات القوانين الطارئة والعاجلة والضرورية المتعلقة بالاصلاحات اللازمة والضرورية او بخطة التعافى المالى او بالأوضاع المعيشية الملحة التى يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس وخصوصا مشاريع قوانين وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية واستعادة الأموال المحولة الى الخارج ومشروعى قانونى الموازنة العامة للعامين الماضى والحالي. كما يتضمن مرسوم دعوة مجلس النواب لانعقاد عقد جلسة مساءلة الحكومة والرد على الأسئلة او الاستجوابات الموجهة الى الحكومة.