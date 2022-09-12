إحباط تهريب آلاف الأقراص المخدرة عبر ميناء جدة
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إحباط تهريب آلاف الأقراص المخدرة عبر ميناء جدة

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المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية
جدة - العرب اليوم

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية عن إحباطها محاولة لتهريب آلاف الأقراص من مادة الإمفيتامين المخدرة عبر ميناء جدة. وأفشلت السلطات بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تهريب 249 779 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة كانت مخبأة في آلة حفر هيدروليكية بميناء جدة. وتم القبض على مستقبل شحنة المخدرات وهو مواطن من مدينة الرياض وأحيل إلى النيابة العامة.

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إحباط تهريب آلاف الأقراص المخدرة عبر ميناء جدة إحباط تهريب آلاف الأقراص المخدرة عبر ميناء جدة



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