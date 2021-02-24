انفجار كبير وسط تكساس الأميركية في حادث اصطدام شاحنة بقطار محمل بالفحم والبنزين
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انفجار كبير وسط تكساس الأميركية في حادث اصطدام شاحنة بقطار محمل بالفحم والبنزين

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العرب اليوم - انفجار كبير وسط تكساس الأميركية في حادث اصطدام شاحنة بقطار محمل بالفحم والبنزين

شرطة مدينة تكساس
واشنطن - العرب اليوم

أفادت شبكة "ABC" الأميركية، بوقوع انفجار وحريق كبيرين وسط مدينة تكساس إثر حادث اصطدام شاحنة بقطار محمل بالفحم والبنزين.وقالت السلطات إن شاحنة من نوع "قاطرة ومقطورة" وقطار شحن اصطدما في كاميرون بوسط تكساس، مما تسبب في انفجار وحريق كبيرين".وأضافت أنه "تم إخلاء المنازل في المنطقة المجاورة للحريق"، مشيرة إلى أنه "لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات".وأكد قاضي مقاطعة ميلام ستيف يونغ، أن "الشاحنة اصطدمت بالقطار، مما تسبب في خروج 14 عربة من القطار عن مسارها".وقال ضابط الشرطة في مقاطعة ميلام كريس وايت، إن "القطار كان يحمل الفحم والبنزين، مما تسبب في نشوب الحريق الكبير".وأضاف أن "الجزء الخلفي من القطار يحتوي على مواد خطرة لكنها لم تتسرب"، مشيرا إلى أنه "لم يعد هناك تهديد في هذه المرحلة".

 

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انفجار كبير وسط تكساس الأميركية في حادث اصطدام شاحنة بقطار محمل بالفحم والبنزين انفجار كبير وسط تكساس الأميركية في حادث اصطدام شاحنة بقطار محمل بالفحم والبنزين



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