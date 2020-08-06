مساعدات عراقية إلى لبنان

التقى رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب في بيروت اليوم وفدا عراقيا برئاسة وزير النفط إحسان عبد الجبار ممثلا عن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وأطلع الوفد رئيس الحكومة اللبنانية على المساعدات الطبية والنفطية العراقية التي وصلت إلى لبنان عقب الانفجار الذي وقع في بيروت الليلة الماضية.