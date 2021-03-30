دعا القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية محمد علي الحوثي الأمم المتحدة إلى تنفيذ اتفاق الناقلة "صافر" قبالة سواحل محافظة الحديدة، محملا إياها مسؤولية حدوث أي كارثة بيئية.وكتب الحوثي على "تويتر" معلقا على استئناف الملاحة في قناة السويس المصرية: "نبارك لمصر وللملاحة البحرية عودة قناة السويس للعمل".وأضاف: "ندعو الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق صافر فلو لا سمح الله حصلت كارثة بيئية بانفجار سفينة صافر، فإن العالم سيتوقف ليس أسبوعا كما حصل في السويس، ولكن سيتوقف كل شيء لفترة ليست وجيزة".وتابع: "ستتوقف مع الملاحة البارجات العسكرية وغيرها، إننا نحملهم المسؤولية".