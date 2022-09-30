القبض على مالك أشهر صيدليات في مصر

خضع رجل الأعمال المصري أحمد العزبي، صاحب سلسلة صيدليات العزبي الشهيرة، لتحقيقات موسعة بمحكمة القاهرة الجديدة، بعد القبض عليه. وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الدكتور أحمد العزبي، صاحب صيدليات العزبي بعد صدور أحكام قضائية فى عدة قضايا، وكشفت التحقيقات أن أحمد العزبي مثل أمام جهات التحقيق بالتجمع الخامس، بمحكمة القاهرة الجديدة، حيث بينت التحقيقات أن رجل الأعمال هارب من أحكام وصلت لـ 270 حكما قضائيا مستأنف وجزئي، بإجمالي 547 سنة حبس. كما بينت مصادر مطلعة على التحقيقات أن رجل الأعمال أحمد العزبي، 73 سنة، صادرة بحقه أحكام بكفالات مالية تخطت قيمتها 13 مليون جنيه. وتم القبض على العزبي أثناء طريقه لزيارة ابنته المقيمة بمنطقة التجمع الخامس وذلك بعد ضبطه في أحد الأكمنة الأمنية بمنطقة التجمع الخامس منذ أيام لتنفيذ أحكام قضائية ضده وصلت لـ 270 حكما قضائيا مستأنفا وجزئيا بإجمالي 547 سنة حبس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بعد دفعه كفالات وغرامات مستحقة عليه تصل لـ10 ملايين جنيه.