الممثل الأممي الخاص في السودان يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق جوبا للسلام

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، أن مناسبة مرور عامين على توقيع اتفاق جوبا للسلام هي تذكير قوي بأنه لا يزال يتعيّن إنجاز الكثير، وأن ثمّة حاجة عاجلة للتنفيذ الكامل لاتفاق جوبا للسلام، بما في ذلك الترتيبات الأمنية. وأعرب بيرتس، في بيان صحفي أمس عن تقديره للجهود التي بُذلت في تنفيذ بعض بنود مسار دارفور وإنشاء لجنة وقف إطلاق النار الدائم.