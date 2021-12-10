أمير الكويت يقلد ولي العهد السعودي قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت

قلد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت.جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لابن سلمان في دار يمامة، مساء اليوم الجمعة، وذلك تقديرا لولي العهد السعودي وما حققه من إنجازات وجهود مميزة للمملكة،