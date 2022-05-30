مقتل جندي تركي ثامن في العراق في غضون خمسة أيام
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مقتل جندي تركي ثامن في العراق في غضون خمسة أيام

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العرب اليوم - مقتل جندي تركي ثامن في العراق في غضون خمسة أيام

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بغداد - العرب اليوم

 أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين تركيين خلال عملية عسكرية في شمال العراق حيث تشن أنقرة حملة عسكرية ضد مقاتلين أكراد.  وارتفعت بذلك حصيلة الجنود الأتراك الذين قتلوا في المنطقة نفسها منذ الثلاثاء إلى ثمانية.   وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان السبت مقتل جندي وجرح آخر في انفجار عبوة محلية الصنع.

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مقتل جندي تركي ثامن في العراق في غضون خمسة أيام مقتل جندي تركي ثامن في العراق في غضون خمسة أيام



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