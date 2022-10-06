وزير الخارجية الأردني يلتقي وزيرًا ألمانيًا

التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس وزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية نيلز آنين، الذي يزور الأردن حاليا. وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، وجهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، ودعم العراق واستقراره، وقضايا الطاقة والأمن الغذائي.