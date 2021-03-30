غوتيريش يختار البولندية يوانا فرونيسكا مبعوثة جديدة للأمم المتحدة في لبنان
آخر تحديث GMT02:10:36
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

غوتيريش يختار البولندية يوانا فرونيسكا مبعوثة جديدة للأمم المتحدة في لبنان

العرب اليوم -

العرب اليوم - غوتيريش يختار البولندية يوانا فرونيسكا مبعوثة جديدة للأمم المتحدة في لبنان

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
طرابلس - العرب اليوم

أفادت مصادر دبلوماسية بأن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اختار سفيرة بولندا في المنظمة الدولية يوانا فرونيسكا لتولي منصب المنسقة الخاصة للمنظمة في لبنان.وقال مصدر دبلوماسي لوكالة "فرانس برس" إن "غوتيريش أبلغ مجلس الأمن بعزمه على تعيين فرونيسكا منسقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان، ومجلس الأمن وافق على هذا الخيار".وأكد دبلوماسيون آخرون هذه المعلومة، مشيرين إلى أن أعضاء مجلس الأمن لم يعترضوا على هذا التعيين وقد أعطوا غوتيريش موافقتهم عليه في نهاية الأسبوع الماضي.وأضاف الدبلوماسيون أن الإعلان رسميا عن تعيين فرونيسكا في منصبها الجديد سيتم قريبا.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

غوتيريش يختار البولندية يوانا فرونيسكا مبعوثة جديدة للأمم المتحدة في لبنان غوتيريش يختار البولندية يوانا فرونيسكا مبعوثة جديدة للأمم المتحدة في لبنان



أخبار ذات صلة

GMT 01:18 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

إيران تؤكد أنها لن نوقف أي نشاط نووي قبل رفع كامل العقوبات الأميركية
العرب اليوم - إيران تؤكد أنها لن نوقف أي نشاط نووي قبل رفع كامل العقوبات الأميركية

GMT 01:08 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

الحوثي يعلق على استئناف الملاحة في قناة السويس ويحذر من كارثة "أشد فتكا"
العرب اليوم - الحوثي يعلق على استئناف الملاحة في قناة السويس ويحذر من كارثة "أشد فتكا"

GMT 01:01 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

كورونا يثقل كاهل وحدات العناية المركزة في فرنسا
العرب اليوم - كورونا يثقل كاهل وحدات العناية المركزة في فرنسا

GMT 13:52 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

سفينة "إيفر غيفن" تسير باتجاه منطقة البحيرات بسرعة 1.5 عقدة بحرية
العرب اليوم - سفينة "إيفر غيفن" تسير باتجاه منطقة البحيرات بسرعة 1.5 عقدة بحرية

GMT 13:50 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

رئيس هيئة قناة السويس يعلن استئناف حركة الملاحة في القناة بعد إعادة تعويم السفينة الجانحة
العرب اليوم - رئيس هيئة قناة السويس يعلن استئناف حركة الملاحة في القناة بعد إعادة تعويم السفينة الجانحة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 14:52 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

اكتشفي السر الكبير وراء عشق النجمات لحقائب شانيل
العرب اليوم - اكتشفي السر الكبير وراء عشق النجمات لحقائب شانيل

GMT 07:16 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

جولة سياحية ربيعية في البحيرات الايطالية
العرب اليوم - جولة سياحية ربيعية في البحيرات الايطالية

GMT 08:57 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

السقف الخشبي تريند ديكور قوي في 2021
العرب اليوم - السقف الخشبي تريند ديكور قوي في 2021

GMT 13:53 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن تقوية الإنتاجية الدفاعية لجيش بلاده
العرب اليوم - رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن تقوية الإنتاجية الدفاعية لجيش بلاده

GMT 07:20 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

دوقة كمبردج تُطلق كتاباً من الصور لتوثيق وباء «كورونا»
العرب اليوم - دوقة كمبردج تُطلق كتاباً من الصور لتوثيق وباء «كورونا»

GMT 14:30 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

تصاميم مجوهرات باللون الأخضر لإطلالة بارزة في ربيع 2021
العرب اليوم - تصاميم مجوهرات باللون الأخضر لإطلالة بارزة في ربيع 2021

GMT 00:58 2021 الأحد ,28 آذار/ مارس

تعرف على أفضل الأماكن السياحية في مدينة قسنطينة في الجزائر
العرب اليوم - تعرف على أفضل الأماكن السياحية في مدينة قسنطينة في الجزائر

GMT 15:17 2021 السبت ,27 آذار/ مارس

تعرف على أبرز ديكورات الحوائط الداخلية لعام 2021
العرب اليوم - تعرف على أبرز ديكورات الحوائط الداخلية لعام 2021

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 20:32 2021 الأربعاء ,24 آذار/ مارس

"المخترع الصغير" يدهش المغاربة بابتكاراته
العرب اليوم - "المخترع الصغير" يدهش المغاربة بابتكاراته

GMT 08:54 2021 السبت ,20 آذار/ مارس

جاغوار تحتفل بمناسبة مرور 60 عاماً على أيقونتها E-Type
العرب اليوم - جاغوار تحتفل بمناسبة مرور 60 عاماً على أيقونتها E-Type

GMT 22:13 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

فيسبوك تطور سوارا إلكترونيا لدعم نظارتها للواقع المعزز
العرب اليوم - فيسبوك تطور سوارا إلكترونيا لدعم نظارتها للواقع المعزز

GMT 22:13 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

كشف النقاب عن تلفاز HUAWEI IdeaHub للمكتب الذكي والتعليم
العرب اليوم - كشف النقاب عن تلفاز HUAWEI IdeaHub للمكتب الذكي والتعليم

GMT 22:11 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

سوني تقدم وحدات تحكم VR الجديدة لبلايستيشن 5
العرب اليوم - سوني تقدم وحدات تحكم VR الجديدة لبلايستيشن 5

GMT 22:12 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

Alienware تعلن عن دعم الجيل الرابع من M15 وM17
العرب اليوم - Alienware تعلن عن دعم الجيل الرابع من M15 وM17

GMT 01:45 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

"فولفو" و"إيكاركس" تطلقان مشروعا مشتركا لتطوير أنظمة برمجيات السيارات الذكية
العرب اليوم - "فولفو" و"إيكاركس" تطلقان مشروعا مشتركا لتطوير أنظمة برمجيات السيارات الذكية

GMT 06:08 2021 الأربعاء ,24 آذار/ مارس

جورجيفا تؤكّد أن آفاق التعافي من التباطؤ الاقتصادي "غير متكافئة"
العرب اليوم - جورجيفا تؤكّد أن آفاق التعافي من التباطؤ الاقتصادي "غير متكافئة"

GMT 09:54 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

الصين توسع مبيعات T77 المعدّلة حول العالم
العرب اليوم - الصين توسع مبيعات T77 المعدّلة حول العالم

GMT 16:03 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

إنتل تستثمر 20 مليار دولار لبناء مصنعين
العرب اليوم - إنتل تستثمر 20 مليار دولار لبناء مصنعين

GMT 15:24 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

وان بلس تطلق ساعتها الذكية Watch الجديدة
العرب اليوم - وان بلس تطلق ساعتها الذكية Watch الجديدة

GMT 11:37 2021 الأحد ,21 آذار/ مارس

تعرف على أكثر السيارات رغبةً وتفضيلًا عند الأمهات
العرب اليوم - تعرف على أكثر السيارات رغبةً وتفضيلًا عند الأمهات

GMT 02:34 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

تعرف على أجمل وجهات سياحية في غرناطة لعطلة ربيع 2021
العرب اليوم - تعرف على أجمل وجهات سياحية في غرناطة لعطلة ربيع 2021

GMT 00:33 2021 السبت ,20 آذار/ مارس

قمة إيفرست في النيبال تستعد للمتسلقين بطريق جديد
العرب اليوم - قمة إيفرست في النيبال تستعد للمتسلقين بطريق جديد

GMT 13:55 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

تبحث أمراً مالياً وتركز على بعض الاستثمارات
العرب اليوم - تبحث أمراً مالياً وتركز على بعض الاستثمارات

GMT 22:11 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

هاتف ذكي قابل للطي من شاومي يحصل على شهادة 3C من الصين
العرب اليوم - هاتف ذكي قابل للطي من شاومي يحصل على شهادة 3C من الصين

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 14:55 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

يحذرك من ارتكاب الأخطاء فقد تندم عليها فور حصولها
العرب اليوم - يحذرك من ارتكاب الأخطاء فقد تندم عليها فور حصولها
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab