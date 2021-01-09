انفجار محطة وقود في منطقة تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس

أفاد مصدر الجمعة، باندلاع حريق واسع في محطة وقود في منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.وأكد مصدر أن الحريق لم يسفر عن وقوع ضحايا، لافتا إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق.ورجح المصدر أن سبب الحريق كان "شرارة كهربائية"، تسببت في اشتعال النار في ناقلة وقود كانت تفرغ حمولتها.