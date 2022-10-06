ضبط محاولة تهريب كميات ضخمة من المخدرات والكشف عن جنسيات 135 متورطا بالعملية في السعودية

أعلنت السلطات السعودية ضبط محاولة تهريب كميات ضخمة من المخدرات إلى المملكة، لافتا إلى القبض على 135 متهما والكشف عن جنسياتهم. وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود في السعودية، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك والشرقية، أحبطت محاولات تهريب 64 طنا و400 كيلوغرام من مادة القات المخدر، وطن و9 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر، و62 ألف قرص إمفيتامين مخدر، و425620 قرصا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي". وأوضح العقيد مسفر القريني أنه تم القبض على المهربين، وعددهم 135 متهما، منهم 36 مواطنا، و99 مخالفا لنظام أمن الحدود، وهم 44 من الجنسية الإثيوبية، و39 من الجنسية اليمنية، و7 من الجنسية الصومالية، و6 من الجنسية الإريترية، و2 من الجنسية الباكستانية، و1 من الجنسية المصرية، مشيرا إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.