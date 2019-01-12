سقوط 16 قتيلا في حريق داخل عيادة في الإكوادور
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سقوط 16 قتيلا في حريق داخل عيادة في الإكوادور

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سقوط 16 قتيلا في حريق داخل عيادة في الإكوادور
كيتو - العرب اليوم

قُتل 16 شخصًا في منطقة غواياكيل بالإكوادور الجمعة، جرّاء حريق أتى على عيادة متخصّصة في علاج الإدمان، بحسب الدفاع المدني.وقال الدفاع المدني في بيان إنّ رجال الإطفاء عثروا على "16 شخصًا ميتًا داخل المبنى بسبب الاختناق".وأضاف ان هناك أشخاصًا عدّة لم يُحدّد عددهم قد أصيبوا "بحروق في المجاري التنفّسية" ونُقلوا إلى المستشفى.وقد اندلع الحريق لسبب غير محدّد في عيادة متخصّصة بعلاج الإدمان في هذه المدينة الساحليّة الواقعة بجنوب غرب البلاد.

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سقوط 16 قتيلا في حريق داخل عيادة في الإكوادور سقوط 16 قتيلا في حريق داخل عيادة في الإكوادور



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سقوط 16 قتيلا في حريق داخل عيادة في الإكوادور سقوط 16 قتيلا في حريق داخل عيادة في الإكوادور



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