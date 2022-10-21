حرس السواحل التونسى يُحبط 35 عملية هجرة غير شرعية

أحبطت قوات حرس السواحل التونسية 35 عملية هجرة غير شرعية انطلاقًا من السواحل التونسية نحو الضفة الأخرى من المتوسط، بحسب وكالة الأنباء السعودية. وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية أن العمليات شارك فيها 949 مهاجرًا غير شرعي، مشيرًا إلى أنه تمت إحالتهم إلى النيابة العمومية من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم. يذكرأن، تمكنت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بنابل والمنستير، من إحباط محاولتي هجرة غير شرعية، وإنقاذ 19 مهاجرا الأربعاء الماضى. وذكر المتحدث بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسى، أن الوحدات الأمنية قامت بإنقاذ 10 أشخاص يحملون الجنسية التونسية من الغرق، بعدما تعرض مركبهم للعطل بسواحل صيادة بالمنستير. وأضاف المتحدث أنه تم كذلك إنقاذ 9 أشخاص يحملون الجنسية التونسية بسواحل قليبية بنابل، أثناء اجتيازهم للحدود البحرية بشكل غير شرعي.